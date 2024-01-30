تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية، صباح أمس الثلاثاء، واغتالت 3 شبان فلسطينيين، أحدهم جريح في المستشفى، متهماً إياهم بالتخطيط لهجوم "مستوحى" من هجمات 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لما نقلته فضائية "الجزيرة" القطرية، فقد أفاد شهود عيان بأن حوالي 10 جنود من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة دخلوا المستشفى متنكرين بزي مدني فلسطين وأطباء، وتوجهوا إلى الطابق الثالث، حيث اغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

ولكن، ما هو مستشفى ابن سينا؟ وأين يقع؟ وماذا يمثل للفلسطينيين؟

مستشفى ابن سينا التخصصي هو أحد مستشفيات شركة المجمع الطبي العربي التخصصي، ويقع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ويبلغ قدرته السريرية 55 سريرًا.

وفقا لموقعها الرسمي، فيعرف المستشفى نفسه باعتباره مركزا للرعاية الثلاثية يلتزم بتقديم المساعدة الطبية الشاملة للمرضى المحتاجين، بهدف تخفيف العبء المالي عن النفقات الطبية من خلال تقديم تكاليف علاج مخفضة وتغطية جميع نفقات المستشفى ذات الصلة.

اعتداءات إسرائيلية متكررة

ووفقا لما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية، فقد تعرض المستشفى، الذي افتتح في 11 أكتوبر 2021، لعدد من الاعتداءات الإسرائيلية، أبرزها خلال عمليته العسكرية على جنين منذ فجر 3 يوليو 2023 وحتى نهاية يوم 4 يوليو 2023.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أنَّ الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفَ بالرصاص الحي المواطنين أمام قسم الطوارئ، كما اقتحمت آلية عسكرية ساحة المستشفى، واستخدمت قوات الاحتلال تستخدم المواطنين كدروع بشرية في منطقة طلعة الغُبَّز في مخيم جنين.

حالة غضب بسبب اغتيال الشبان في ابن سينا

وثارت حالة غضب شديد بسبب اغتيال الثلاثة شباب وهم الشقيقان باسل، ومحمد غزاوي، ومحمد جلامنة، حيث كان الأول مصاباً بجروح خطيرة جراء اشتباكات سابقة، فيما كان شقيقه وصديقه يرعيانه.

وأظهرت التسجيلات الداخلية لمستشفى "ابن سينا" أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية خلال اقتحام المستشفى مرتدين زي أطباء، حيث تنكر أحدهم بزي طبيب وكانت أخرى ترتدي الحجاب وثالث يرتدي زي مسعف وآخرون يرتدون أزياء مدنية، ويحملون جميعا أسلحة رشاشة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 أشخاص داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا نجي نزال، لوكالة "فرانس برس"، إن عناصر "قوة مستعربين قتلوا 3 فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث في المشفى، حيث كان أحد الضحايا يُعالج منذ أكتوبر الماضي، ولا يقوى على الحركة".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال 3 فلسطينيين في عملية مشتركة مع "الشاباك"، و"الوحدة الشرطية الخاصة"، داخل مستشفى ابن سينا في جنين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم تحييد محمد جلامنة وهو ناشط عسكري في حماس، تورط طيلة الفترة الماضية بتخطيط لنشاطات قتالية ملموسة، واختبأ داخل مستشفى ابن سينا، وتم العثور في حوزته على مسدس تمت مصادرته من قبل القوات" على حد زعمهم.