سرايا القدس: نفذنا مئات عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمواقع وتجمعات جنود الاحتلال

قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ116 على التوالي، تواصل القصف البربري الهمجي على قطاع غزة، من البحر والبر والجو.

وأضاف خلال كلمة، مساء الثلاثاء: «لازلنا بفضل الله تعالى عند وعدنا وعهدنا لشعبنا الصابر الجبار؛ أقوياء أشداء أعزاء كرماء، ونحن - والله يشهد - نشعر بمعاناتكم ونقدر حضوركم وثباتكم يا تاج الرؤوس وعماد كل تحد وإصرار».

وأكد «مواصلة التصدي والكفاح أمام آلة البطش الإسرائيلية في كل محاور التقدم بقطاع غزة»، مشيرًا إلى أن سرايا القدس نفذت «عمليات جهادية مباركة» انتقامًا لشعب غزة، ودفعًا لعدوه النازي.

واستطرد: «أعلنا عن سلسلة عمليات مباركة، منها القنص والكمائن الهندسية والاستحكامات المدفعية في محور غزة والشمال وخانيونس، وبعون الله تعالى نجحنا في استهداف خطوط الإمداد لجيش الاحتلال في شرق جباليا والمنطقة الوسطى».

وأشار إلى أن سرايا القدس أسقطت عددًا كبيرًا من طائرات الاحتلال المسيرة على امتداد محاور القطاع المختلفة، كما نفذت مئات عمليات القصف المدفعي والصاروخي لمواقع وتجمعات جنودهم.

وأكمل: «إن ما نعلنه من عمليات بطولية ليس لرفع المعنويات أو التفاخر، بل يحمل دلالة عسكرية ورسائل وصلت إلى العدو وكسرت معنويات قادته قبل جنوده، والله خير الناصرين».