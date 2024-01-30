وصل الإنفاق العالمي على مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد في الوقت الذي يتحرك فيه العالم نحو مواجهة ظاهرة التغير المناخي، لكن هذه الاستثمارات مازالت غير كافية لضمان الوصول إلى مرحلة صفر انبعاثات كربونية.

وبحسب تقرير لخدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة نشر اليوم الثلاثاء، زاد الإنفاق العالمي على مشروعات الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بنسبة 17% سنويا إلى 8ر1 تريليون دولار. وتشمل هذه الاستثمارات إقامة منشآت توليد الطاقة المتجددة وشراء السيارات الكهربائية وبناء أنظمة إنتاج الهيدروجين واستخدام التقنيات الأخرى الصديقة للبيئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الاستثمارات تصل إلى 8ر2 تريليون دولار في حال إضافة الإنفاق على إقامة سلاسل إمداد الطاقة النظيفة وحوالي 900 مليار دولار في صورة تمويلات.

ويعكس الإنفاق القياسي على مشروعات الطاقة المتجددة تزايد الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي بعد أن وصلت درجة حرارة الأرض خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي، رغم توقع ارتفاعها مجددا خلال العام الحالي.

وبحسب خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، فإن العالم مازال يحتاج إلى مضاعفة هذه الاستثمارات حتى يصل إلى هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الحالي.

ومازالت الصين في مقدمة دول العالم من حيث الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة حيث بلغ إنفاقها في العام الماضي 676 مليار دولار بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق. وزادت استثمارات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 22% على الأقل ليصل إجماليها إلى 718 مليار دولار.

جاءت الزيادة الكبيرة في استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بشكل خاص نتيجة الحوافز التي يقدمها قانون خفض التضخم الأمريكي والذي يتضمن تقديم مليارات الدولارات في صورة حوافز لمشروعات الطاقة النظيفة. كما ساهمت المبيعات القوية للسيارات الكهربائية في بريطانيا مع زيادة الطلب على الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الأوروبي في زيادة الاستثمارات.

وزاد الإنفاق العالمي على السيارات الكهربائية خلال العام الماضي بنسبة 36% سنويا إلى 634 مليار دولار، ليشهد القطاع الجزء الأكبر من الاستثمارات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة، متفوقا على قطاع إنتاج الطاقة المتجددة الذي شهد استثمارات بقيمة 623 مليار دولار بنمو نسبته 8% سنويا.

وضخ المستثمرون 310 مليارات دولار على شبكات نقل الطاقة والتي تعتبر عنصرا حيويا من أجل توصيل الطاقة النظيفة التي يتم توليدها من مزارع طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية إلى المستهلكين.