متحدث الخارجية الإيرانية: الناتو سبب رئيس وراء انعدام الاستقرار بالمنطقة والعالم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن "حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسجله الاستعماري الأسود والحافل بالتآمر والسياسات التدخلية المخربة، وأيضا إجراءاته العسكرية في غرب اسيا وسائر المناطق، يعد السبب الرئيس وراء زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم برمته".

وأدان كنعاني، المزاعم والتصريحات العارية عن الصحة من جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، حول "دور إيران في المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال كنعاني إن المزاعم المطروحة من قبل ستولتنبرج، أشبه بالفكاهة المرة؛ مؤكدا أن السياسة المبدئية لطهران كانت ولا تزال قائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفي إطار حسن التعامل والاحترام المتبادل.

وأضاف كنعاني، أن رفض التدخل الأجنبي شكّل على الدوام أحد الثوابت البديهية لدى سياسة إيران الخارجية.