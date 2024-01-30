سفيرة السعودية لدى واشنطن: تصريحات لاعبتي التنس السابقتين إيفرت ومارتينا مخيبة للآمال

وصفت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، تصريحات لاعبتي التنس السابقتين مارتينا نافراتيلوفا، وكريس إيفرت، بشأن المخاوف من احتمال استضافة الرياض نهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بأنها "صور نمطية عفا عليها الزمن ووجهات نظر غربية متحيزة ضد ثقافتنا".

وتم اقتراح أن تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، والتي استضافتها مدينة كانكون المكسيكية العام الماضي، رغم المزاعم بوجود مخاوف بشأن حقوق المرأة.

وفي تعليق نشرته صحيفة واشنطن بوست، قالت لاعبتا التنس السابقتان نافراتيلوفا وإيفرت، إن نقل البطولة الختامية لموسم اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى المملكة العربية السعودية سيكون "خطوة كبيرة إلى الوراء ليس فقط على حساب رياضة النساء، بل وأيضا على حساب المرأة ".

وفي رد طويل نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود أن هذه التعليقات غير حكيمة و"تشوه سمعة رحلة المرأة الرائعة" في بلادها، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقالت الأميرة ريما آل سعود، وهي أيضا عضو اللجنة الأولمبية الدولية "باعتباري امرأة كرست حياتها لقضية المرأة، آلمني بشدة قراءة مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست، يعترض على استضافة المملكة العربية السعودية لنهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بناء على حجج هي صور نمطية عفا عليها الزمن ووجهات نظر غربية متحيزة ضد ثقافتنا".

وأكدت أن "عدم الاعتراف بالتقدم الكبير الذي حققته المرأة في المملكة العربية السعودية يشوه رحلتنا الرائعة، ومثل العديد من النساء حول العالم، نظرنا إلى أساطير التنس كرائدات ونماذج يحتذى بهن، ومضات من الأمل في أن تتمكن المرأة حقا من تحقيق كل هذا".

وأضافت الأميرة ريما آل سعود "لكن هؤلاء البطلات أدرن ظهورهن لنفس النساء اللاتي ألهمهن، وهذا أمر مخيب للآمال للغاية إلى حد بعيد ".

ورداً على تعليقات بأن النساء في السعودية مجرد "ممتلكات للرجال"، قالت السفيرة السعودية إن اللاعبتين تحتاجان إلى "تصحيح معلوماتهما". وأضافت: "لا تحتاج المرأة إلى موافقة وصي للسفر أو العمل أو أن تكون ربة الأسرة. النساء السعوديات مسؤولات عن مستقبلهن الشخصي والمالي".

وأضافت أنه تم تحقيق تقدم في المساواة في السعودية، لكنها اعترفت بأنه "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".