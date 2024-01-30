متحدث روسي: القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني أكثر من 130 جنديا

أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية المركزية الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 130 جنديا نتيجة لهجمات المدفعية الروسية وأطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في اتجاه كراسني ليمان.



وقال سافتشوك "قامت أطقم المدفعية وأطقم قاذفات اللهب الثقيلة بإطلاق النيران على 93 هدفا، من بينها أربع معاقل وأربع مناطق لتمركز المعدات وأكثر من 50 منطقة تمركز فيها الأفراد والأسلحة النارية للعدو في مناطق يامبولوفكا وجريجوروفكا ودرونوفكا وغابات سيريبريانسكي"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأضاف سافتشوك "في منطقة تشيرفونا ديبروفا، صدت وحدات المجموعة أيضا هجومين شنتهما مجموعات من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".



وقال سافتشوك إنه "نتيجة لذلك تكبد العدو أكثر من 130 جنديا، كما تم تدمير دبابة وشاحنة صغيرة".



ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.