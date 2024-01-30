العراق: السجن المؤبد بحق إرهابي قام بتمجيد داعش في بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق "إرهابي" عن جريمة الانتماء لداعش والتمجيد له من خلال تشغيل أناشيد في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإرهابي ضبط بحوزته أيضاً على صورة شخصية له يرتدي فيها الزي العسكري لهذه العصابات الإجرامية، إضافة إلى عبارات ومقاطع فيديو وصور خاصة بالإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف البيان أن الحكم صدر استناداً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب واستدلالا بأحكام قانون العقوبات.