فرض المصرف المركزي بالإمارات عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المصرف في بيان اليوم "تأتي العقوبة المالية، البالغ قيمتها 1.2 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، بعد عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد المصرف أنه "يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة".