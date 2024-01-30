 الإمارات: عقوبة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين لقصور بمكافحة غسل الأموال - بوابة الشروق
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الإمارات: عقوبة 1.2 مليون درهم على شركة تأمين لقصور بمكافحة غسل الأموال

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 6:19 م

فرض المصرف المركزي بالإمارات عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المصرف في بيان اليوم "تأتي العقوبة المالية، البالغ قيمتها 1.2 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، بعد عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد المصرف أنه "يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة".

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