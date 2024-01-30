رئيس مصلحة الجمارك: لا مد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة قررت مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة، نافيًا مد المبادرة مرة أخرى بعد انتهاء الثلاثة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة قررت مد المبادرة؛ بسبب ارتفاع نسب الإقبال عليها واستفادة المصريين بالخارج منها.

وأشار إلى أن عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة خلال المرحلة الأولى، التي امتدت لـ6 أشهر، بلغ 184 ألفًا و900، لافتًا إلى أن «العدد ارتفع إلى 267 ألفًا و383 شخصًا، خلال المرحلة الثانية في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 29 يناير، بإجمالي 452 ألفًا و283 حتى الآن».

ولفت إلى أن «أوامر الدفع الصادرة في المرحلة الأولى بلغت مليارًا و95 مليون دولار، بينما بلغت في المرحلة الثانية 480 مليون دولار، بإجمالي مليار و575 مليون دولار».

وأوضح أن المواطن الذي يستورد سيارة من دول المبادرة يُعفى تمامًا من الضرائب والرسوم، ويدفع جزءًا من الضرائب والرسوم كوديعة بالدولار يستردها بعد 5 سنوات، بالسعر السائد وقت الاسترداد.

وذكر أن «عدد الحاصلين على موافقات استيرادية بلغ 173 ألفًا و500، بينهم 70% يحجزون سيارة بما يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار»، معقبًا: «الأمر معناه أنه يحجز فقط دورا للاستبدال والحصول على السيارة التي يرغب فيها بمتوسط 8 آلاف دولار».