معارض بريطاني روسي يظهر مجددا بعد اختفائه من سجن بسيبيريا

عاد المعارض البريطاني الروسي الأصل المسجون فلاديمير كارا مورزا إلى الظهور مجددا، بعد يوم من إعلان عائلته أنه اختفى من محبسه في سيبيريا.

وثارت مخاوف بشأن سلامة كارا مورزا، الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما بتهمة الخيانة بسبب معارضته للحرب الروسية على أوكرانيا، بعد تقارير عن نقله من سجن "مستعمرة آي كيه 6 العقابية في مدينة أومسك إلى جهة غير معلومة".

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الثلاثاء، إلى ظهور رسالة من كارا مورزا، كشفت النقاب عن نقله إلى سجن مختلف في نفس المدينة، كعقاب له على خرقه قواعد السجن بعدم النهوض عندما أمر بذلك.

وقال كارا مورزا في رسالته، إنه محتجز بالحبس الانفرادي في السجن الجديد، آي كيه 7، الذي يشتهر بأنه منشأة أشد قسوة من السجن السابق، حيث ظنت السلطات، على حد قوله، إنه بات "مرتاحا للغاية".

وأضاف كارا مورزا، أنه قيل له إنه سيحتجز في السجن الجديد لمدة أربعة أشهر، حتى 26 مايو، لكن هذا الأمر قد يتغير.

وكان كارا مورزا، 42 عاما، من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة ونجا من حادثتي تسمم منذ عام 2015 خلفتا عنده أحد أشكال تلف الأعصاب، والذي يعرف باسم اعتلال الأعصاب.

وقضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو بسن كارا مورزا في أبريل 2023، مما دفع المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على 11 فردا متورطين في قضيته.