محافظ مطروح يتابع جهود إزالة مياه الأمطار المتراكمة بعدد من المدن

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي "مطروح - إسكندرية" و"مطروح - السلوم"، وذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح منذ مساء أمس الاثنين لأمطار من متوسطة إلى خفيفة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

كما شهدت مدينة الحمام، فجر اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة أدت إلى وجود تجمعات للمياه بالشوارع الرئيسية والفرعية، وجارِ رفعها بمشاركة سيارات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع إزالة تجمعات مياه الأمطار أمام مدخل قرية سيدي عبدالرحمن.

ووجه محافظ مطروح، جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجميع الجهات المختصة؛ لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.