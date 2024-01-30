الأوقاف: 66 ألف لقاء ضمن مبادرة حصن طفلك بـ6000 مسجد خلال شهر

كشفت وزارة الأوقاف، عن جهودها في مجال خدمة القرآن الكريم، وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، خلال شهر يناير 2024، وكذلك المبادرات المجتمعية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها عقدت خلال إجازة نصف العام الدراسي 66154 جلسة ضمن مبادرة حصن طفلك، في 6014 مسجد، مشيرة إلى عقد 17656 مقرأة قرآنية، و9591 مجلس إقراء وحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، خلال شهر واحد.

وأكدت الوزارة، عقد 3474 مجلس تلاوة يومي بعد صلاة العشاء من خلال برنامج صحح قراءتك بـ1503 مساجد على مستوى الجمهورية، فضلا عن أكتر من 17 ألف مقرأة خلال شهر يناير، منها 622 من مقارئ الأئمة، و848 من مقارئ الأعضاء.

وأشارت إلى عقد 78 مجلسا من مجالس الإقراء على كبار القراء على مستوى الجمهورية، فضلا عن 152 من مجالس مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة، و8533 حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى جهودها في مجال المسابقات القرآنية، وتشمل إعلان المسابقة العالمية الحادية والثلاثون للقرآن الكريم، والبدء في الاختبارات التحريرية المركزية لمسابقة أعضاء المقارئ، وكذلك المسابقة الثقافية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، والبدء في مسابقة برنامج تلاوات لشهر رمضان 1445هـ.

وأعلنت الوزارة، 4 مسابقات قرآنية مشتركة في رمضان 1445هـ بين الأوقاف ومحافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح، فضلا عن الإعلان بشأن الطلاب المتميزين في مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023-2024، الراغبين في الحصول على تصريح محفظ معتمد ومحفظة معتمدة.