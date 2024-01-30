تعرض لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين للطرد أمام منتخب الأردن؛ بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله في مباراة المنتخبين بكأس أمم آسيا.



واحتفل لاعبو الأردن بهدفهم الأول في العراق بجلسة منسف، ثم رد عليهم لاعب العراق بتكرار نفس أسلوب الاحتفال، وهو ما اعتبره الحكم استفزازًا للجماهير الأردنية، حيث أشهر البطاقة الصفراء لـ"حسين" وطرده من اللقاء الذي انتهى بفوز الأردن 3-2.



- ما قصة المنسف؟



المنسف هو الأكلة الشعبية والطبق الرئيسي في الأردن، ويطلق عليه "سيد الموائد الأردنية".



ويتكون المنسف من قطع كبيرة من لحم الضأن أو الماعز مع التوابل في صلصة اللبن، وتقدم مع الأرز أو البرغل أحيانا فوق طبقة من الخبز الرقيق.



ويعد المنسف رمزا مهما ومعروفا في الأردن وجزءًا من التراث الأردني، حيث يرتبط ارتباطًا عميقًا بالهوية والتماسك الاجتماعي، ويرتبط بنمط الحياة الزراعي الرعوي التي تتوفر فيه اللحوم ومنتجات الألبان، بحسب "اليونسكو".



ويرتبط تاريخيًا في الأردن، من خلال ميشع ملك مملكة "مؤاب" في القرن 13 قبل الميلاد، حيث تقول بعض الروايات إن هذا الملك طلب من شعبه طبخ اللحم باللبن مخالفة لليهود الذين يمنعون طبخ اللحم باللبن.



- المنسف على قائمة اليونسكو



في نوفمبر 2022، تمكن الأردن في إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي، وتقول اليونسكو، إن المنسف الأردني ليس مجرد طبق يتكون من اللحم والأرز والخبز بل هو مأدبة احتفالية ذات معانٍ اجتماعية.



وطريقة أكل المنسف تكون بطريقة تقليدية وهي تناول الطبق باليد اليمنى، بينما يتم وضع اليد اليسرى خلف الظهر.



وبحسب اليونسكو، فإن الشكل المغري للطبق وطعمه الشهي ليسا العاملين الوحيدين اللذين أديا إلى إدراج المنسف على قائمة اليونسكو، إذ يُعدّ التجهيز بحد ذاته حدثا اجتماعيا حيث يناقش الطباخون الاهتمامات المشتركة ويسردون القصص ويغنون أثناء إعداد الطبق.