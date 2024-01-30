ضبط 300 عبوة مواد غذائية فاسدة وتحرير 46 محضرا تموينيا بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات التي شنتها المديرية بمركزي وادي النطرون وشبراخيت عن ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و5 مخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات، و10 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

وفي حملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و40 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، و15 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر، كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محلات تجارية لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و4 مخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.