سرايا القدس لـ نتنياهو: تهديداتك الفارغة بمواصلة حرب غزة لم ولن تجدي نفعا

قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن «فكرة النصر الصهيوني على قوى المقاومة في قطاع غزة بدأت تتلاشى شيئًا فشيئًا»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال كلمة، مساء الثلاثاء، أن «الأمر بدا واضحًا جليًا في كابينيت الحرب، الذي لا يرقى لأن يكون مجلسًا قرويًا في إحدى البلدات».

وأكمل: «أبشروا أهل غزة إن نصر الله قادم، فالبشريات من الميدان وما نراه، وكفى بذلك برهانًا ودليلًا»، وفقًا لوصفه.

وتوجه برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا: «إن تهديداتك الفارغة بمواصلة الحرب لم ولن تجدي نفعا، بأي جيش ستواصل حربك يا نتنياهو؟! الجيش المهزوم المأزوم المصاب بالأمراض النفسية المعدية، أم الجيش الذي لا يجيد مواجهة الرجال في كل بقاع قطاع غزة».

واستطرد: «أيها المجرم الدجال، كد كيدك واسع سعيك، فوالله لن تميت عزمنا، ولن تمحُ ذكرانا، ولن يسقط عنك عار أفعالك في غزة، ما جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، ونحن بإذن الله أهل الحرب والنصر وأنتم الخاسرون».