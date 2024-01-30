وزير الدفاع الإسرائيلي: المنطقة العازلة المخطط لها في قطاع غزة ستكون ذات طبيعة مؤقتة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للولايات المتحدة أنه والجيش سيمنعان الإسرائيليين من إعادة توطين قطاع غزة، وفقا لتقرير إعلامي يوم الاثنين.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن جالانت قال في محادثات مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي إن المنطقة العازلة المخطط لها في قطاع غزة ستكون ذات طبيعة مؤقتة وتخدم أغراضا أمنية فقط.

وقال جالانت إنه لن يتم السماح بإعادة بناء البؤر الاستيطانية أو المستوطنات من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

كما تم تمثيل وزراء من حزب الليكود اليميني المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر مؤيد للمستوطنين في القدس مساء الأحد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلث وزراء حكومة نتنياهو كانوا حاضرين.

وبالإضافة إلى عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى القطاع الساحلي، دعا وزير الشرطة اليميني المتطرف إيتمار بن جفير أيضا إلى هجرة جماعية. وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع وقوع مذبحة أخرى مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر، والتي أشعلت فتيل الصراع في غزة.

وكان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي واضحا في انتقاده للوزراء الذين يدافعون عن إعادة التوطين في قطاع غزة.

وقال كيربي للصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين: "بعض هذا الخطاب واللغة التي نسبت إلى بعض هؤلاء الوزراء في هذا الحدث غير مسؤولة ومتهورة وتحريضية".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك تخفيض في أراضي غزة".

ومع ذلك، وصف نتنياهو نفسه خطط إعادة توطين قطاع غزة بعد الحرب بأنها غير واقعية.