البيت الأبيض: دعوات عودة الاستيطان إلى غزة غير مسئولة واستفزازية

وصف متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الدعوات الإسرائيلية لعودة الاستيطان غير القانوني إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة بأنها "غير مسئولة".

جاء ذلك في تصريح له خلال مؤتمره الصحفي اليومي، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على المؤتمر الذي عقد في إسرائيل بقيادة حزب "القوة اليهودية" الذي يقوده اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحضره وزراء من الحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي إن بعض الخطابات التي دارت في المؤتمر كانت "غير مسؤولة ومتهورة واستفزازية"، موضحاً أن "هذه الخطابات لا تتوافق مع تصريحنا الواضح بأنه لن يكون هناك انكماش في أراضي (قطاع) غزة."

وأكد كيربي أن "عدة وزراء كانوا يتحدثون نيابة عن أنفسهم"، مبيناً أن "هذا لا يعني أنه ليس لدينا خط اتصال مفتوح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف نظم، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر" بمدينة القدس، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان).