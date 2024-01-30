المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: نقاوم بالكلمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، ناجي الناجي، إن فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ دورته الأولى، مشيرا إلى حرص دور النشر الفلسطينية على المشاركة في الدورة الـ55 رغم ظروف الحرب الحالية.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، على هامش المشاركة الفلسطينية بفعاليات معرض الكتاب، إن رغبة الناشرين على المشاركة تأتي في ضوء أداء رسالتهم الوطنية والثقافية؛ لإلقاء الضوء على صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس .

وأوضح أن المشاركة الفلسطينية في معرض الكتاب كانت استثنائية هذا العام، كما أن الظروف التي تمر بها فلسطين استثنائية، قائلا: «أردنا أن نكون جسرا لصوت الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم على أرضه وصوتا لشهدائه في معرض الكتاب، وأن نصل الشعور النبيل والحميمة الكبيرة التي وجدناها من الشعب المصري إلى شعبنا».

وأشار إلى حرص دور النشر الفلسطينية والجناح الفلسطيني بمعرض الكتاب على تقديم إصدارات جديدة تتناول القضية الفلسطينية، لا سيما قصص الأطفال شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسلط الضوء على قصص حياتهم وظروف استشهادهم.

وأوضح «الناجي» أن الجناح الفلسطيني في معرض الكتاب لاقى إقبالا كبيرا من الشعب المصري من أجل توجيه رسائل التضامن والدعم للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.

وكانت الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب قد انطلقت يوم 24 يناير الجاري، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة حول العالم.

ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.