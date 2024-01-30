رئيس القابضة للمياه يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالشرقية

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، في اجتماع مع المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية، بحسب بيان للشركة القابضة لمياه الشرب.

وقال المهندس ممدوح إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دوري.

وأكد ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي المهم، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.

ومن جانبه، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالشرقية، إن مبادرة حياة كريمة "تحولت إلى مشروع قومي وإنجاز مأمول على أرض مصر بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وتلبيه جميع احتياجات المواطنين".