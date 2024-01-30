طلاب مؤيدون للفلسطينيين يتهمون جامعة هارفارد بعدم حمايتهم من التهديدات

اتهم أكثر من 10 طلاب في جامعة هارفارد الأمريكية، أمس الاثنين، بأنها لم تحمهم من المضايقات والتهديدات المستندة فقط إلى هويتهم المؤيدة للفلسطينيين.

وقال الصندوق القانوني للمسلمين في الولايات المتحدة، إن إدارته القانونية قدمت شكوى إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية نيابة عن هؤلاء الطلاب. وحثت الشكوى على إجراء تحقيق مع جامعة هارفارد، وفقا لوكالة رويترز.

ويلحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن بين الحوادث المعادية للفلسطينيين التي أثارت القلق، إطلاق النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني بولاية فيرمونت في نوفمبر الماضي، وقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات، طعنا حتى الموت، في ولاية إيلينوي في أكتوبر.

وقال الصندوق، إن طلاب جامعة هارفارد قالوا إن "المضايقات والترهيب والتهديدات وغيرها مبنية فقط على كونهم فلسطينيين وعربا ومسلمين وداعمين لحقوق الفلسطينيين".

وأضاف الصندوق أن الطلاب تعرضوا أيضا لهجمات عنصرية ومطاردة واعتداءات، لأسباب منها وضع الكوفية الفلسطينية.

وأوضح الصندوق، أن بعض الطلاب قالوا إن جامعة هارفارد هددت "بالحد من الفرص الأكاديمية المستقبلية للطلاب أو سحبها".

واشار إلى أن هؤلاء الطلاب يدرسون في كلية هارفارد وكلية هارفارد للدراسات العليا في الآداب والعلوم وكلية هارفارد اللاهوتية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد. ولبعض هؤلاء الطلاب عائلات في غزة.

من جهته، قال متحدث باسم جامعة هارفارد، إن الجامعة ليس لديها تعليق على الشكوى، لكنه أضاف أن لديها الموارد اللازمة لدعم الطلاب بما في ذلك فريق عمل أُعلن عنه يوم الجمعة الماضية لمكافحة الرهاب من الإسلام والتحيز ضد العرب.

ويسود التوتر هارفارد وغيرها من الجامعات الأمريكية بشأن ردود الفعل على عملية طوفان الأقصي والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت كلودين جاي، قد استقالت هذا الشهر من رئاسة جامعة هارفارد بعد تعرضها لانتقادات شديدة عقب شهادتها أمام الكونجرس بخصوص معاداة السامية.

ورفضت هي واثنان من رؤساء الجامعات الأخرى إعطاء إجابة محددة على سؤال عما إذا كانت الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعاتهم في ما يتعلق بالتنمر والتحرش.