قافلة طبية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية فى وحدة المنشية، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية على مدار يومين، و استقبلت ٩١١ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة فى جميع التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه بشارة بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل الإجراءات لكبار السن وذوى الهمم.



فيما أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية، شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف حطب أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل عقد ندوات توعية للمواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدا استقبال ٤٨٤ مواطنا فى اليوم الأول للقافلة الطبية و427 مواطنا فى اليوم الثانى.