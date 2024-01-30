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انتشرت لقطات مصورة، توثّق مشاهد تنفيذ جيش الاحتلال عملية اغتيال قتل ثلاثة فلسطينيين داخل أحد مستشفيات جنين بالضفة الغربية.

وأظهرت المشاهد، أن قوات الاحتلال تنكرت في هيئة ملابس أطباء أثناء اقتحامها المستشفى لتنفيذ عملية الاغتيال.

#عاجل

جيش الاحتلال يتنكر بملابس أطباء ويرتكب مجزرة داخل مستشفى ابن سينا في جنين القسام pic.twitter.com/6wgsk19gfy — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 30, 2024

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى ابن سينا بجنين في الضفة الغربية، إثر اقتحام قوة خاصة إسرائيلية المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن القوة الإسرائيلية اقتحمت الطابق الثالث من المستشفى، وقتلت الشباب باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، لتنسحب فيما بعد من المكان.

وأضافت أن الشهداء الثلاثة هم محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة.

وادعى جيش الاحتلال، أن الشهداء الثلاثة ينتمون إلى فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدًا حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.