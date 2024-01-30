وزير قطري: الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن قد يؤثر على مفاوضات التهدئة بغزة

علق رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على الادعاءات ضد بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، قال الوزير خلال جلسة نقاشية في المجلس الأطلسي، إن «أونروا هي الوكالة الوحيدة التي يمكنها تقديم العون والمساعدة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية»، مؤكدًا أن «دورها مهم جدا على تلك الجبهة».

ونوه أن الوكالة واجهت صعوبات بسبب نقص التمويل في السنوات القليلة الماضية، مضيفًا: «إذا كانت هناك ادعاءات ضد بعض الموظفين فيجب التحقيق في تلك الادعاءات.. ويتعين على أونروا أن تتخذ إجراءاتها وفقا لميثاقها.. ولكن لا يمكن فرض العقاب بسبب تصرفات بعض الموظفين».

وشدد على أهمية عدم استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على الناس، معقبًا: «الناس في غزة يموتون من الجوع.. لقد رأينا المعاناة التي يعيشونها بشكل غير مسبوق في أي صراعات.. حتى الملاجئ والممرات الآمنة التي تم تحديدها منذ بداية الحرب تعرضت للقصف ولم يعد هناك مكان آمن لسكان غزة».

وأشار إلى أن بلاده حذرت منذ اليوم الأول من توسع وامتداد الحرب إلى كل المنطقة، وذلك ردًا عما إذا سيؤثر الهجوم على قاعدة أمريكية في المملكة الأردنية الهاشمية على المفاوضات الجارية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب عن أمله في ألا يؤدي أي شيء إلى تقويض الجهود التي تبذلها بلاده أو تعريض العملية للخطر، مستطردًا: «مع ذلك، سيكون لها تأثير بالتأكيد، وبطريقة أو بأخرى سيكون لها تأثير على الأمن الإقليمي، ونأمل أن يتم احتواء الأمور وعدم تفاقمها».

وأكد إدانة بلاده لأي عمل يحاول تقويض أمن واستقرار المنطقة، وانتهاك أمن بلد مثل الأردن، أو قتل جنود يشكلون جزءا من تحالف قطر عضو به»، منوهًا أنه «ليس شيئا يمكن قبوله».

واستطرد: «من أجل إنقاذ المنطقة من المعاناة ومنع المزيد من التصعيد، يجب إيجاد حل لما يحدث في غزة.. نحن ضد أي هجمات في أي بلد في المنطقة، وندعو إلى وقف التصعيد لاحتواء الوضع قدر الإمكان».

وشدد على أن المنطقة لا يمكنها التعايش مع المزيد من التصعيد، مختتمًا: «علينا أن نركز على القضية الرئيسية.. سيكون استعادة الهدوء في غزة أمرا أساسيا لنزع فتيل أي تصعيد آخر بالمنطقة.. أعتقد أن التركيز الرئيسي بالنسبة لنا يجب أن ينصب على كيفية احتواء الموقف وتخفيف التصعيد ومعالجة المشكلة الحقيقية وليس مجرد معالجة الأعراض».