القبض على 144 متهما باحتكار السلع الغذائية و17 متهما بالاتجار في النقد الأجنبي

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة؛ للتصدي الحاسم لمحاولات إحتكار السلع التموينية ورفع أسعارها، ومكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط الآتي:

في مجال ضبط القضايا التموينية

ضبط 330 قضية بإجمالي 144 متهما وبحوزتهم 40 طن أرز، 70 طن دقيق، 16 طن مكرونة، 8 طن أعلاف، 18129 لتر زيت، 9542 علبة سجائر، 5 طن فول، 38 طن سكر.

فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

وضبط 17 قضية بإجمالي 17 متهم، وبحوزتهم 53 ألف و356 دولار أمريكي، و19 ألف 168ريال سعودي، 38 ألف و600 يورو، 675 درهم إماراتى، 552 ريال قطرى، 900 دينار عراقى، 25 ألف دينار ليبى، 1,705,075 جنيه مصرى.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية