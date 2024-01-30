أسامة كمال: مؤيدو إسرائيل قدموا مشهد الازدواجية الأعظم في التاريخ

استعرض الإعلامي أسامة كمال؛ تحقيقا صحفيا نُشر بوكالة الأنباء الألمانية عن الصراع الإسرائيلي-الدولي مع وكالة أونروا، قائلا إن «إسرائيل تتعامل مع العالم كأنها تملك الحقيقة المطلقة؛ دون أي اعتبار للمجتمع الدولي أو القوانين أو الأعراف».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إن «معسكر الداعمين لدولة الاحتلال وعلى رأسهم أمريكا؛ صموا آذانهم وغضوا أبصارهم عن قرار محكمة العدل الدولية».

ونوه أن «الداعمين للكيان الإسرائيلي تجاهلوا حكم أسمى هيئة قضائية دولية في العالم؛ وكان أول رد عملي منهم هو قطع التمويل عن الأونروا بدلا من مطالبة إسرائيل؛ الإجراءات والتدابير التي نصت عليها المحكمة».

وأطلق عدة تساؤلات: «لماذا لم تنتظر الدول نتيجة التحقيق بشأن موظفي الأونروا؟ لماذا لم يعلن الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيقات التي فتحها ولم يغلقها؟ مثل ما نُشر نقلا عن هآرتس يؤكد إطلاق نيران من طائرة عسكرية على الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر».

وتساءل: «مش دول متهمين بنفس التهمة؟ ليه ضمير العالم وأمريكا وأوروبا مطالبوش بنتيجة التحقيق؟ أو قطعوا تمويلهم ومساعداتهم العسكرية لإسرائيل؟ فين نتائج التحقيقات عن ظروف الاعتقال غير الآدمية؟ فين نتائج التحقيقات في قتل محتجزين إسرائيليين رفعوا الراية البيضاء؟ فين نتائج التحقيقات في قتل نازحين فلسطينيين في ممر ادعى الاحتلال إنه آمن؟ فين نتائج تحقيقات إعدام مدنيين عُزّل موثق بالصوت والصورة؟».

وأكد أن كل ما سبق يعكس «مشهد الازدواجية الأعظم»، مضيفًا: «أهلا بكم في عالم فيه أقنعة بتتساقط، وشعارات بتُختبر؛ ومسئولين بيحتلوا مكانة كبيرة في مزبلة التاريخ».