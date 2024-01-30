رئيس وزراء إيرلندا يعتزم التحدث مع نظيره البريطاني بعد اتفاق بلفاست

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، إنه سوف يتحدث مع نظيره البريطاني ريشي سوناك بشأن احتمالية عودة حكومة مشاركة السلطة في إيرلندا الشمالية في ستورمونت في ضواحي بلفاست.

ويعتزم فارادكار، مناقشة الاتفاق بين الحكومة البريطانية والحزب الديمقراطي الوحدودى الموالي لبريطانيا عقب أن دعم أكبر حزب وحدودي اتفاقا يهدف لمواجهة مخاوفه بشأن عوائق التجارة بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويرفض الحزب أي ترتيبات تعامل إيرلندا الشمالية بصورة مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.

وقال فارادكار، إنه لم يطلع بعد على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين الحزب الديمقراطي والحكومة البريطانية، الذي من شأنه تمهيد الطريق أمام إعادة مؤسسات المشاركة في السلطة.

وأضاف فارادكار وهو في طريقه إلى مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء: "أتمنى أن أتحدث مع رئيس الوزراء في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تفاصيل الأمر بصورة أعمق".

وتابع: "يجب أن أقول إنه على الرغم من أنه كانت هناك مشاورات بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيرلندية والحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية، فإننا لم نطلع على تفاصيل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن".