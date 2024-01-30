أفادت وسائل إعلام ليبية مساء يوم الاثنين بأن القضاء قرر تأجيل جلسة محاكمة رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عبد الله السنوسي ومنصور ضو لـ 5 فبراير رغم حضورهما عبر الدائرة المغلقة.

ومثل رئيس المخابرات الليبية إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي، أمام المحكمة لأول مرة بعد تأجيلها 9 مرات، وفق ما أعلنه محاميه أحمد نشاد.



وصرح أحمد نشاد بأن موكله نفى خلال الجلسة التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة.

وفي الـ8 من يناير أجلت محكمة استئناف طرابلس جلسة النطق بالحكم على رئيس جهاز المخابرات عبد الله السنوسي.

وذكر مراسلنا حينها أن جلسة النطق بالحكم أُجلت إلى يوم 22 يناير الجاري بسبب عدم حضور المتهم للجلسة.

وكان محامي رئيس المخابرات السابق أحمد نشاد، قد حمل النيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة موكله عبد الله السنوسي، وذلك ردا على ما جاء في تصريحات النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن القضية التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس.