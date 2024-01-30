السجن لـ3 رجال بأحكام مدتها 90 عاما لكل منهم لاغتصابهم فتاة بالهند

قضت محكمة في ولاية كيرالا الهندية، اليوم الثلاثاء، بسجن ثلاثة رجال فترات تراكمية مدتها 90 عاما لكل منهم بتهمة الاغتصاب الجماعي لفتاة 15 عاما، وهي ابنة أحد العمال المهاجرين من ولاية البنغال الغربية، وذلك عام 2022 ، في مزرعة شاي في تلك المنطقة الجبلية من الولاية.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، إن سراج الدين بي إيه، قاضي محكمة "فاست تراك سبيشال كورت" الخاصة في ديفيكولام، وقع على الرجال الثلاثة عقوبات متفاوتة، بموجب أحكام قانون حماية الأطفال ضد الجرائم الجنسية، وقانون العقوبات الهندي، لما مجموعه 90 عاما لكل منهم.

وقال المدعي العام الخاص سميجو كيه داس، إنه رغم ذلك، ونظرا لأن الأحكام يجب أن تنفذ في وقت واحد، وأن أكبر عقوبة السجن التي تم فرضها على الجناة الثلاثاة كانت 25 عاما، فإنهم سوف يقضون 25 عاما فقط في السجن.