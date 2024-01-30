تامر أمين مستنكرا: لا حساب أو عقاب في منظومة كرة القدم المصرية

قال الإعلامي تامر أمين، إن المسئولين عن خسارة المنتخب المصري ببطولة أمم إفريقيا، لم يستقيلوا أو يعتذروا أو يعاقبوا بعد مرور 48 ساعة من خروج المنتخب من الدور الـ16، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جرت بينهما، أمس الأول الأحد.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «48 ساعة مرت ولم يستقيل أو يعتذر أو يعاقب أحد ولن يعاقب أحد، أنا لا أحب التفاؤل الوردي أو التشاؤم السوداوي، لكن الفضيحة والخروج والفشل سيمر دون عقاب».

وأشار إلى أن «حزن المصريين وحسرتهم تزداد مع الاستمرار في متابعة أحداث كأس الأمم الإفريقية»، لافتًا إلى أنها «أسهل بطولة كان من الممكن أن تفوز بها مصر».

وذكر أن «السنغال خسرت أمس، أمام منتخب كوت ديفوار الذي تأهل لدور الـ16 بمعجزة، في مفاجأة مدوية من العيار الثقيل»، قائلًا إن «الفرق التي تأهلت لدور الـ8، هي: كوت ديفوار وغينيا والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وأنجولا».

واستطرد: «إيه الهزار ده، ولا اسم منها يخض في الكرة، تبقى المباراة القوية ما بين جنوب إفريقيا والمغرب القوتين الكبيرتين في القارة، ويبدو أن الأقدار تسير في سكة فوز منتخب المغرب، والذي نتمنى فوزه».

وأكمل: «الحسرة تزداد كل فترة، لا أحد سيحاسب أو يعاقب، هذه نكتة، لو كان حد بيتحاسب كان ناس كتير اتحاسبت، لا في حساب ولا في عقاب خاصة بمنظومة كرة القدم في مصر، لا أكفاء ولا إدارة ولا تخطيط ولا علم»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن «بعض الأنباء متداولة الآن عن تواصل نجم الكرة الأسبق حازم إمام، مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام، وأبلغه برغبته في الاستقالة؛ خجلًا من المستوى الهزيل الذي قدمته مصر والخروج من الباب الصغير».