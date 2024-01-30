 ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأقصر - بوابة الشروق
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ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:36 م

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله وتجميعه خارج المستودعات، داخل أحد طواحين الغلال بمدينة أرمنت.

وضبطت الرقابة التموينية بالأقصر بالاشتراك مع تموين أرمنت، نصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله وتجميعه خارج المستودعات داخل أحد طواحين الغلال من المفترض صرفة للبطاقات التموينية.

كما ضبطت الرقابة التموينية أجهزة كهربية شاشات بمخزن غير مرخص، وبدون فواتير أو مستندات دالة على ملكيتها، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية حيال المسئول.


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