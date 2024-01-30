موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة تضرب معظم مدن دمياط

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ على مدار اليوم الثلاثاء، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على معظم المدن خاصة المدن الساحلية، وتحديدًا خلال فترة المساء، وتأثرت حركة الصيد في مدينة عزبة البرج وبحيرة المنزلة، وتوقفت معظم السفن عن الخروج لرحلات للصيد.

فيما انتظمت حركة الشحن والتفريغ في ميناء دمياط، حيث استقبل الميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة، وذلك حسب بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في بيان لها اليوم الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية بالتوجه لإزالة أي آثار للمياه في الشوارع، والاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه، ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.