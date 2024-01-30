ألمانيا: أول حكم بالسجن على محام لدوره بفضيحة التهرب الضريبي كام إكس

أصدر القضاء الألماني حكما آخر في في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".

وأصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر على أحد أكبر المحامين السابقين لدى شركة المحاماة الكبرى فرشفيلدز بروكهاوس درينجر بتهمة التواطؤ في التهرب الضريبي الجسيم في أربع حالات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع عقوبة جنائية على محامي ضرائب من شركة كبرى بسبب دوره الاستشاري في قضايا "كام إكس" المعقدة.

يذكر أن الحكم لا يزال قابلا للاستئناف.

وإلى جانب المحامي البارز السابق في شركة فرشفيلدز، تم أيضا إدانة مصرفي سابق في مصرف مابل حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي.

وكان المتهم الأخير قد أدلى بالفعل باعتراف في بداية المحاكمة.

وكان المحامي الكبير يقدم مشورات لمصرف مابل في صفقات "كام إكس" التي ظلت على مدار فترة طويلة غير معروفة ما إذا كانت مشروعة أم لا.

وكانت شركة فرشفيلدز تقوم بإعداد تقارير حول المشروعية الضريبية لصفقات الأسهم.

وكان الادعاء العام في فرانكفورت وجه اتهامات للمحامي المتخصص في القانون الضريبي بأنه ساهم في خداع الخزينة العامة للدولة من خلال إعداده لـ"تقارير متحيزة" لخدمة مصالح العملاء بغض النظر عن الحقائق القانونية.

وبحسب صحيفة الدعوى، تسبب مصرف مابل من خلال صفقات "كام إكس" في خسائر ضريبية تقدر بحوالي 388 مليون يورو إلى أن انهار البنك نفسه بإفلاسه في عام 2016، بعد أن بات مهددا بديون مفرطة بسبب تخصيص مبالغ لتغطية التزامات ضريبية ناجمة عن صفقات "كام إكس".

يذكر أن معاملات "كام إكس" تمت اعتبارا من عام 2006 على نطاق واسع ولم تنته إلا في عام 2012 بعد تعديل في القانون، حيث كان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ "استراتيجيات كام إكس"، كام تعني مع وإكس تعني بدون، وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك.

وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق.

ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت تجارة الأسهم بهذه الطريقة تتم باستغلال ثغرة قانونية أو أن ما حدث هو جريمة جنائية بالفعل، إلى أن قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا في 2021 بأن هذه الممارسات تعد من قبيل جرائم التهرب الضريبي.