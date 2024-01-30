أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه لمدة ساعتين اعتبار من 9 صباحا وحتى 11 صباحا، غدا الأربعاء، عن منطقتي حارة المداكير وطريق المطار بمدينة الأقصر.

وأوضحت الشركة أن هناك مناطق أيضا ستتأثر بضعف المياه وهي طريق صلاح سالم، كوبري أبو الجود ونجع الطويل؛ وذلك لإجراء أعمال إحلال وتجديد لخط مياه إسبستوس 225 ملليمتر واستبداله بمواسير مياه بلاستيك، والربط على الخط الجديد بمنطقة كوبري الكباش امتداد جامع الرفاعي.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن، حيث توفر سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفي حالات الطوارئ.