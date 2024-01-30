الحكومة السعودية تطلب من أرامكو عدم زيادة طاقتها الإنتاجية

قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، إنها تلقت أمرا من الحكومة السعودية بعدم زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا والإبقاء على الطاقة الإنتاجية عند مستوى 12 مليون برميل يوميا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة المملوكة للدولة السعودية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها على الطريق للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027، في ظل استمرار نمو الطلب على النفط في كل من الصين والهند، مشيرة إلى أنها تنفق مليارات الدولارات على هذا المشروع.



وذكرت الشركة في بيان أنها تعتزم تحديث توقعات إنفاقها الرأسمالي عندما تعلن نتائجها السنوية في مارس المقبل.