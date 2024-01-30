 الحكومة السعودية تطلب من أرامكو عدم زيادة طاقتها الإنتاجية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يناير 2024 9:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الحكومة السعودية تطلب من أرامكو عدم زيادة طاقتها الإنتاجية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 9:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 9:32 ص
قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، إنها تلقت أمرا من الحكومة السعودية بعدم زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا والإبقاء على الطاقة الإنتاجية عند مستوى 12 مليون برميل يوميا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة المملوكة للدولة السعودية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها على الطريق للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027، في ظل استمرار نمو الطلب على النفط في كل من الصين والهند، مشيرة إلى أنها تنفق مليارات الدولارات على هذا المشروع.

وذكرت الشركة في بيان أنها تعتزم تحديث توقعات إنفاقها الرأسمالي عندما تعلن نتائجها السنوية في مارس المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك