بريطانيا: غزة أرض محتلة وستظل جزءا من دولة فلسطين مستقبلا

عبرت بريطانيا عن قلقها إزاء تنظيم مؤتمر لمنظمات إسرائيلية يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، مؤكدة أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءا من دولة فلسطينية مستقبلاً.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاص)، إن "المملكة المتحدة يقلقها تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، بحضور وزراء إسرائيليين لهذا المؤتمر"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأكدت الوزارة أن "موقف المملكة المتحدة واضح: غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا"، مشددة على أن "المستوطنات غير قانونية، ولا يجوز تهديد أي فلسطيني بالنزوح أو الانتقال القسري إلى مناطق أخرى".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قد أفادت بأن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عقد، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر" بمدينة القدس، للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة وزراء ونواب بالكنيست (البرلمان).