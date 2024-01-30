العراق والأردن يدعوان إلى إبعاد المنطقة عن التهديدات العسكرية

دعا العراق والأردن اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية من أي طرفٍ كان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن وزيرا خارجية العراق فؤاد حسين، والأردني أيمن الصفدي أجريا اتصالا هاتفيا لبحث تداعيات القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية، وموقع عسكري أمريكي.

وأوضح البيان، أن الجانبين أكدا على عمق العلاقة العراقية الأردنية، وضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية من أي طرفٍ كان.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن "استنكار العراق لما حدث"، حسب البيان العراقي.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أول أمس الأحد، مقتل 3 من جنوده وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن قرب الحدود السورية.

وحمل الرئيس الأمريكي بايدن "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران المسئولية عن الهجوم وتوعد بالرد في الوقت وبالطريقة التي تختارها بلاده".

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تتعرض لهجمات من جانب فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الفصائل، أنها ستواصل "استهداف قواعد أمريكا في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".