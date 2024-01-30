يوسف الحسيني لـ متحدث الحكومة: سعر أي سلعة بيتغير كل 48 ساعة

ناشد الإعلامي يوسف الحسيني، الحكومة تفعيل منظومة الرقابة على الأسواق بصورة أكبر، منوهًا أن أسعار السلع تتغير كل 48 ساعة.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «التاجر لا يدع للمستهلك مجالا للتنفس، الأمور منتشرة أكثر مما ينبغي، وسعر أي سلعة يتغير كل 48 ساعة فعليًا، تحرير 7000 مخالفة في ظل وجود عشرات الآلاف من المحال لا يشكل نسبة كبيرة».

من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بضرورة وضع خطة تحرك ورؤية متكاملة لجهاز حماية المستهلك؛ من أجل متابعة الأسواق.

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، على الدور المجتمعي للمواطنين، والمتمثل في الإبلاغ عن أي مخالفة متعلقة بأسعار السلع.

وأوضح أن «جهاز حماية المستهلك بصدد إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول؛ لتقديم الشكاوى في حال رصد أية مخالفات»، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية في بلد بحجم مصر.

وذكر أن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وضع الأسس لمنظومة رقمية متكاملة؛ لتسجيل كل الشركات العاملة في السلع الأساسية»، مؤكدًا أنها «ستراقب الأسواق بصورة محكمة».

واستطرد: «الحكومة مدركة الضغوط الملقاة على عاتق المواطنين، والمنظومة الجديدة محكمة بدرجة كبيرة؛ تتابع الأسعار وتوافر السلع في الأسواق، وتتنبأ بأي أزمات بصورة استباقية للتحرك والتعامل مع جذور الأزمة».