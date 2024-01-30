افتتاح أكبر معرض للدمى بالعالم في نورمبرج ويعرض ألعابا للكبار

افتتح اليوم الثلاثاء، أكبر معرض للدمى في العالم في مدينة نورمبرج الألمانية، والذي يركز هذا العام على الألعاب ودمى للبالغين.

ويعتقد الخبراء، أن هذه المجموعة المستهدفة ذات الإنفاق المرتفع لديها إمكانات كبيرة لهذه الصناعة، ويشارك في المعرض هذا العام حوالي ألفي عارض من 70 دولة ببضائعهم.

وتعتبر الدمى التي تجذب أكثر من مجرد الأطفال هي جزء من فلسفة الشركات التي تصنع قطع مكعبات التركيب الخشبية "كابلا".

وقال المخترع "توم فان دير بروجن": "لا يلعب البالغون مع الأطفال فقط من أجل تقديم المتعة والمكافأة لهم ولكن هم أنفسهم يستمتعون بها، والأطفال يشعرون بذلك".

واخترع "فان دير بروجن" قطع المكعبات الخشبية المسطحة لإعادة إنشاء المباني مثل برج "إيفل" وكذلك الحيوانات والمركبات.

وذكر "ماتياس ميج"، المدير الإداري لشركة العائلة من جنوب غربي ألمانيا، أن لعبة كرة قدم الطاولة "تيب-كيك"، تركز أيضا على الأطفال والبالغين على حد سواء منذ 100 عام.

ولكن الشركات المصنعة الأخرى تكتشف للتو أن الألعاب لا تزال قادرة على جذب البالغين وتريد التوسع في هذا المجال.

أما مجموعة "بلاي موبيل" للألعاب، التي ركزت موضوعاتها حتى الآن على الأطفال حتى سن العاشرة، فهي تريد أيضا جذب المراهقين والبالغين بشخصيات من المشاهير وأبطال المانجا التي يمكن تجميعها.