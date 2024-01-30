عدد الأقمار الصناعية قيد التصنيع في إيران سيصل لـ30 قبل نهاية

من المقرر أن يبلغ عدد الاقمار الصناعية قيد التصنيع حاليا في إيران، إلى 30 قمرا صناعيا قبل نهاية العام الإيراني الحالي، الذي سينتهي في 19 من مارس المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.

كما أضافت "فارس" أن عدد الأقمار الصناعية الإيرانية الجاهزة للإطلاق سيصل إلى 12 قمرا صناعيا أيضا قبل نهاية العام، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية كانت قد وعدت في بداية انطلاقتها قبل عامين، بأنها ستولي الصناعات الفضائية اهتماما خاصا.

وعند بداية عهد الحكومة الحالية كان عدد الأقمار الصناعية قيد التصنيع هو 8 أقمار صناعية فقط، وفي العام الإيراني الماضي وصل هذا العدد إلى 12 قمرا صناعيا، وحتى نهاية العام الحالي سيصل العدد إلى 30.