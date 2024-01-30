وزير الخارجية الأمريكي: الوضع في الشرق الأوسط أكثر خطورة من 1973

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن الوضع في الشرق الأوسط أكثر خطورة مما كان عليه منذ عقود.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن: "يمكنني أن أزعم أننا لم نر وضعا خطيرا مثل الوضع الذي نواجهه الآن في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، ويمكن القول، حتى قبل ذلك، وهذه هي البيئة التي نعمل فيها".

وقتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب نحو عشرين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على منشأة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الأحد، مما أثار مخاوف من تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهجوم "نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق" وهدد بالرد. ونفت الحكومة الإيرانية يوم الاثنين أي تورط لها.

وزادت المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط ككل بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على مسلحي حركة حماس في غزة.

وأكدت الولايات المتحدة على نحو متكرر أنها لا تريد أن تشهد اتساعا للصراع ليصبح حربا إقليمية.

وحذر بلينكن من محاولات استغلال الصراع في الشرق الأوسط لبث المزيد من انعدام الاستقرار. وقال إن الولايات المتحدة سترد "بشكل حاسم" لكنه أكد أن هدف الحكومة الأمريكية هو منع تصعيد في المنطقة.

ومند بداية حرب غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، نفذت جماعات مسلحة موالية لإيران هجمات على نحو شبه يومي على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، وردت الحكومة الأمركية بتنفيذ غارات جوية على البلدين كليهما.

إلى جانب ذلك، استهدف الحوثيون، تضمانا مع حماس، السفن على نحو متكرر في البحر الأحمر. وردا على ذلك، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من حلفاء آخرين، ضربات عسكرية ضد الجماعة المدعومة من إيران في اليمن.