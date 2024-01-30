نتنياهو: إسرائيل لن تطلق سراح آلاف الإرهابيين أو تسحب الجيش من غزة مقابل صفقة الأسرى

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل "لن تسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن تفرج عن آلاف المخربين، هذا لن يحدث".

جاءت تصريحات نتنياهو في أكاديمية ما قبل الخدمة العسكرية في الضفة الغربية، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتعهد نتنياهو في أكاديمية بني ديفيد في إيلي: “لن نسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين ،لن يحدث شيء من هذا. ماذا سيحدث؟ النصر المطلق".

وتابع: "أنا ملتزم بهذا، مقاتلونا ملتزمون بهذاـ والغالبية المطلقة من الشعب ملتزمة بهذا".

وأضاف: "أسمع تصريحات عن صفقات مختلفة، إذن أود أن أوضح :لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها. هذا يعني القضاء على حماس، إعادة كافة مختطفينا وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد على إسرائيل".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإٍسرائيلية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل يوم السبت المقبل، في سادس زيارة يقوم بها إلى البلاد منذ اندلاع حرب غزة.

وأفادت الصحيفة بأن الزيارة تأتي في الوقت الذي يتم فيه بحث صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس، الذي تم بحضور رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه)، وجهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد)، والاستخبارات المصرية، ورئيس الوزراء القطري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وصفت أمس الأول الأحد، المحادثات التي جرت في باريس بشأن وقف جديد محتمل لإطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن بأنها "بناءة".

ومع ذلك، لا تزال هناك "فجوات كبيرة" في المواقف، بحسب ما قاله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر بعد الاجتماع، حيث جاء فيه أن الجانبين يعتزمان الاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات.