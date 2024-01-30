زلزال يضرب جزيرة مول الإسكتلندية

ضرب زلزال جزيرة مول في هبريدس الداخلية، على الساحل الغربي لإسكتلندا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" عن هيئة المسح الجيولوجي البريطانية قولها، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال الذي بلغت قوته 3ر3 درجات على مقياس ريختر للزلازل وقع في الساعة 0730 مساء بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين.

وأضافت أنه تم الشعور بالزلزال في جزيرة مول ذاتها وفي الجزر المحيطة بها وفي البر الرئيسي خاصة عل مسافة 50 كيلومترا من مركز الزلزال.

وقال ألاسدير ساتشل "45 عاما" وهو مقيم في مول إنه اعتقد أن سيارة اصطدمت بمنزله عندما وقع الزلزال.

وأضاف صانع الأفلام والمسرحيات والبودكاست للوكالة اليوم الثلاثاء: "كنت جالسا على مكتبي في حوالي الساعة 0730 مساء الليلة الماضية، وسمعت دويا كبيرا للغاية، ثم انفجارا كبيرا جدا وبعدها اهتز المنزل".

ولجأ بعض الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمشاركة تجربتهم مع الزلزال الذي كان مركزه في شمال غرب الجزيرة بالقرب من قرية ديرفايج.