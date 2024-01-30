استعرض الإعلامي أسامة كمال، المحاولات الأمريكية المتكررة للتضييق على وكالة «أونروا» وتجريدها من دورها الإغاثي في حماية اللاجئين؛ والتي بدأت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ والذي يخوض الانتخابات مجددًا.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إن أونروا تقدم خدماتها لأكثر من 5.6 مليون شخص في فلسطين؛ ليس فقط في غزة، لكن أيضًا داخل القدس والضفة وسوريا ولبنان والأردن.



وذكر أن ما أسماه «العصاية الأمريكية» دائمة التهديد للأونروا؛ رغم أن واشنطن تعد أكبر ممول للأونروا، بـ340 مليون دولار في 2022، واصفًا المبلغ بالزهيد.



وتساءل عن صمت دول العالم؛ التي قطعت التمويل عن الأونروا بسبب مزاعم إسرائيلية حول تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، مستكملا: «مقتل 152 من موظفين الأمم المتحدة من 7 أكتوبر لحد دلوقتي؟ ده غير استهداف ملاجئ الأونروا اللي كان آخرهم الأسبوع اللي فات؛ في ملجأ فيه 800 شخص، واستشهد 13 منهم في الهجوم».



ونوه أن العالم لا يثأر للأمم المتحدة، ولموظفيها الأمميين الذين قُتلوا في حرب غزة، ولم يشعر بأي قدر من الاستنفار، قائلًا إن «المشهد الحالي منقسم بين فريقين؛ أحدهم له الحق واليد الطولى لإصدار أحكامه وتسيير شئون العالم؛ والآخر يرثي القانون الدولي ومنظمات وهيئات المجتمع الدولي لعجزها عن كبح جماح الفريق الأول».



واستطرد: «بين الفريق ده والفريق ده؛ فيه أبرياء بيموتوا يوميًا؛ فيه أطفال وأسر ونساء مش لاقيين الدواء والأكل والميّاه؛ ومش لاقيين بطانية في الجو البارد ده؛ ومش لاقيين أي ضمان لحياتهم لدقائق جاية».



وكرر نداءه لـ ضمير العالم، قائلا: «تعداد الشهداء والضحايا بيزيد بين اللحظة والتانية؛ بنحضر الحلقة بأرقام وقبل ما نخرج الهوا بتكون الأرقام زادت؛ وقبل ما ننهي الحلقة بتزيد، وبكرر؛ إن ما خفي كان أقبح وأسوأ وأقسى».