يوربول: القبض على أكثر من 400 شخص في عملية شملت 30 دولة تستهدف تجارة الأدوية المغشوشة

ألقى المحققون الدوليون، القبض على 418 شخصا ضمن عملية استهدفت تجارة الأدوية المغشوشة والمواد غير المشروعة في 30 دولة، حسبما أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) اليوم الخميس.

وقالت يوروبول، في بيان صحفي، إنه تم مصادرة أكثر من 400 الف علبة من " المنتجات الدوائية غير القانونية " ونحو 175 ألف زجاجة وأمبولة وأكثر من 4.5 مليون قرص، خلال المداهمات التي تمت ما بين أبريل ونوفمبر العام الماضي.

وتقدر قيمة ما تم مصادرته أكثر من 11 مليون يورو (11.4 مليون دولار).

وقادت السلطات الفرنسية واليونانية والإيطالية والإسبانية العملية، وقامت يوروبول بتنسيقها.

وقالت يوروبول: "تجارة الأدوية المغشوشة في الاتحاد الأوروبي في تصاعد؛ مما يسفر عن تكلفة باهظة بالنسبة للفرد والمجتمع".

وأضافت: "جريمة المنتجات الدوائية لها تأثير مباشر على الصحة العامة والسلامة، حيث إنها تؤثر على الأفراد والمجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية الوطنية".