 نتنياهو: الوسطاء أكدوا الخروج الآمن للرهائن ما يمهد للإفراج عن السجناء الفلسطينيين - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 6:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: الوسطاء أكدوا الخروج الآمن للرهائن ما يمهد للإفراج عن السجناء الفلسطينيين

القدس - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 4:55 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الوسطاء أكدوا خروج الرهائن بشكل آمن؛ مما يمهد الطريق لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

ولم يؤكد نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من اليوم الخميس.

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