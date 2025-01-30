أصدرت العديد من المدارس تعليمات للطلاب لمواجهة حوادث العنف والضرب والبلطجة التي ظهرت علي الساحة خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك لمنع تكرارها في الفصل الدراسي الثاني.

قالت المدارس إنها تلقت تعليمات من وزارة التربية والتعليم للتصدي لأي حوادث عنف والتي جاءت كالتالي:

أولا: إلغاء امتحانات أي طالب ثبت عليه ارتكاب عنف، أو بلطجة، أو كان يحمل آلات حادة في المدرسة أو في محيطها، واعتباره راسبا عن العام الدراسي كله.

ثانياً: فصل نهائي لكل من ثبت عليه العنف، الطعن، البلطجة، الضرب، الشغب في اللجان، أو ترهيب المعلمين والطلاب، كما حدث في الشهادة الإعدادية.

ثالثاً: إلغاء امتحانات أي طالب، وفصله فصلا نهائيا، إذا قام والده أو والدته، بممارسة العنف، البلطجة، الضرب، الترهيب، ضد أي طالب أو معلم، كما حدث في محافظة المنيا من طعن إحدى الأمهات لزميل ابنها.

رابعاً: مطالبة المديريات والإدارات التعليمية، بقائمة للطلاب مرتكبي كل هذه الوقائع، وبعد إدانتهم، ليكون قرار الفصل من وزير التربية والتعليم شخصيا، بما لا يُعرض المدارس لأي ضغط أو ابتزاز أو وسائط أو علاقات.

خامساً: في حالة الصلح في أية مشكلة أو قضية بين الأطراف، هناك حق المجتمع ، ويتم تطبيق العقوبات الادارية على الطالب.