رئيس الوزراء: نفذنا العديد من الإصلاحات الاقتصادية ونحرص على تشجيع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وتحرص على تشجيع القطاع الخاص ليكون في طليعة المشروعات التنموية التي تحقق النهضة للدولة المصرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، مساء الخميس، أن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمصر ازدادت خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص المصري بدأ كذلك العديد من المشروعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وأوضح أنه سيشهد اليوم، حضور فعاليات منتدى مجلس الأعمال المشترك بين مصر والعراق؛ لتشجيع الجانبين على عقد شراكات مثمرة في العديد من المجالات.

وأكد الحرص على تنفيذ وتفعيل العديد من المشروعات في الفترة المقبلة، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

وأشار إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة تساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الثلاث، قائلًا إن التنسيق والتكامل بين المنافذ المصرية والعراقية والأردنية يؤدي إلى زيادة حركة المسافرين والتجارة.



