 بالأسماء.. الأوقاف تمنح فرصة للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل مسجد - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 1:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بالأسماء.. الأوقاف تمنح فرصة للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل مسجد

فهد أبو الفضل
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 1:41 م

منحت وزارة الأوقاف، المرشحين الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد المقررة لتقديم مسوغات التعاقد بوظيفة عامل مسجد مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام تبدأ من ٢/ ٢/ المقبل.

وناشدت الوزارة العمال الآتي أسماءهم بسرعة تقديم مسوغات التعاقد والمستندات الخاصة بهم بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت أسماءهم على النحو التالي:

١. محمود عبد المنعم يونس على - الشرقية
٢. الديب أحمد محمد خليل - سوهاج
٣. عبد الله يسرى عبد الله هاشم - الإسكندرية
٤. محمد محمود محمد حسام الدين أحمد - الإسماعيلية
٥. السيد سعد السيد حسين - الإسماعيلية
٦. محمود إبراهيم محمود محمدين - الأقصر
٧. محمد ربيع محمود عطيه خليل - البحيرة
٨. إسلام عبد الحميد عبد المنعم عبده خلف - البحيرة
٩. محمد رمضان عبد الحكم الصعيدي - البحيرة
١٠. محمد فايز عويس امام أحمد - الجيزة
١١. الشبراوي محمد الشبراوي أبو الفتوح - الدقهلية
١٢. مصطفى محمد فهيم الصيرفي - الدقهلية
١٣. عبوده خالد عبد النبي السعيد المتبولي - الدقهلية
١٤. أحمد محمد الشوادفي سعد - الشرقية
١٥. محمد جمال يوسف عمر - الشرقية
١٦. أحمد أحمد على على السيد - الشرقية
١٧. يوسف السيد محمد السيد خليل - الشرقية
١٨. أحمد فتح الله حسن على - الشرقية
١٩. محمد أحمد السيد أحمد دياب - الشرقية
٢٠. علاء عبد الهادي خطاب محمد خطاب - الشرقية
٢١. عبد الرحمن بهجت محمد حسن - الشرقية
٢٢. السيد محمد عبد المنعم هاشم كركر - الشرقية
٢٣. محمد عبد العزيز أحمد خضر - الغربية
٢٤. محمود ذكي سعد تمبك - الغربية
٢٥. محمود نادر السيد شلبي - الغربية
٢٦. مصطفى محمود محمد أبو الهوي - الغربية
٢٧. موسى حامد سعد موسى - الغربية
٢٨. محمد شحاتة محمود علي - الفيوم
٢٩. محمد شحات سعد عبد المنعم خضر - القليوبية
٣٠. خليل عبد الكريم خليل محمد - القليوبية
٣١. أحمد سعيد فايز إبراهيم هير - المنوفية
٣٢. متولي محمد متولي بيومي علام - المنوفية
٣٣. أحمد محمود عبد المقصود صبرة - المنوفية
٣٤. عبد القادر عبد الحميد صالح عوض - المنيا
٣٥. صابر جمعه قط شكر - المنيا
٣٦. محمد محمود عبد القادر محمود - المنيا
٣٧. أحمد صابر عبد الستار عبد الوهاب - المنيا
٣٨. أحمد مصطفى عرفان عبد الفتاح - المنيا
٣٩. أحمد ناجي عبد الحكيم عبد الحي - المنيا
٤٠. محمد علي قبيصي علي - الوادي الجديد
٤١. إبراهيم ربيع إبراهيم عبد الجواد - بني سويف
٤٢. محمود حسين حسن صالح - بني سويف
٤٣. محمد السيد محمد درغام - دمياط
٤٤. محمد مصطفى محفوظ عبد المحسن - سوهاج
٤٥. أحمد السيد عبد المنعم محمد - سوهاج
٤٦. سالم سليمان أسعيد سالم - شمال سيناء
٤٧. علي مرعي محمود علي - شمال سيناء
٤٨. عمر محمد فهيم محمد - قنا
٤٩. أيمن محمد إبراهيم أحمد - قنا
٥٠. أبو العال سيد أبو العال أحمد - قنا
٥١. إبراهيم شعبان على الدميري عبد الله - كفر الشيخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك