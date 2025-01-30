منحت وزارة الأوقاف، المرشحين الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد المقررة لتقديم مسوغات التعاقد بوظيفة عامل مسجد مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام تبدأ من ٢/ ٢/ المقبل.
وناشدت الوزارة العمال الآتي أسماءهم بسرعة تقديم مسوغات التعاقد والمستندات الخاصة بهم بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت أسماءهم على النحو التالي:
١. محمود عبد المنعم يونس على - الشرقية
٢. الديب أحمد محمد خليل - سوهاج
٣. عبد الله يسرى عبد الله هاشم - الإسكندرية
٤. محمد محمود محمد حسام الدين أحمد - الإسماعيلية
٥. السيد سعد السيد حسين - الإسماعيلية
٦. محمود إبراهيم محمود محمدين - الأقصر
٧. محمد ربيع محمود عطيه خليل - البحيرة
٨. إسلام عبد الحميد عبد المنعم عبده خلف - البحيرة
٩. محمد رمضان عبد الحكم الصعيدي - البحيرة
١٠. محمد فايز عويس امام أحمد - الجيزة
١١. الشبراوي محمد الشبراوي أبو الفتوح - الدقهلية
١٢. مصطفى محمد فهيم الصيرفي - الدقهلية
١٣. عبوده خالد عبد النبي السعيد المتبولي - الدقهلية
١٤. أحمد محمد الشوادفي سعد - الشرقية
١٥. محمد جمال يوسف عمر - الشرقية
١٦. أحمد أحمد على على السيد - الشرقية
١٧. يوسف السيد محمد السيد خليل - الشرقية
١٨. أحمد فتح الله حسن على - الشرقية
١٩. محمد أحمد السيد أحمد دياب - الشرقية
٢٠. علاء عبد الهادي خطاب محمد خطاب - الشرقية
٢١. عبد الرحمن بهجت محمد حسن - الشرقية
٢٢. السيد محمد عبد المنعم هاشم كركر - الشرقية
٢٣. محمد عبد العزيز أحمد خضر - الغربية
٢٤. محمود ذكي سعد تمبك - الغربية
٢٥. محمود نادر السيد شلبي - الغربية
٢٦. مصطفى محمود محمد أبو الهوي - الغربية
٢٧. موسى حامد سعد موسى - الغربية
٢٨. محمد شحاتة محمود علي - الفيوم
٢٩. محمد شحات سعد عبد المنعم خضر - القليوبية
٣٠. خليل عبد الكريم خليل محمد - القليوبية
٣١. أحمد سعيد فايز إبراهيم هير - المنوفية
٣٢. متولي محمد متولي بيومي علام - المنوفية
٣٣. أحمد محمود عبد المقصود صبرة - المنوفية
٣٤. عبد القادر عبد الحميد صالح عوض - المنيا
٣٥. صابر جمعه قط شكر - المنيا
٣٦. محمد محمود عبد القادر محمود - المنيا
٣٧. أحمد صابر عبد الستار عبد الوهاب - المنيا
٣٨. أحمد مصطفى عرفان عبد الفتاح - المنيا
٣٩. أحمد ناجي عبد الحكيم عبد الحي - المنيا
٤٠. محمد علي قبيصي علي - الوادي الجديد
٤١. إبراهيم ربيع إبراهيم عبد الجواد - بني سويف
٤٢. محمود حسين حسن صالح - بني سويف
٤٣. محمد السيد محمد درغام - دمياط
٤٤. محمد مصطفى محفوظ عبد المحسن - سوهاج
٤٥. أحمد السيد عبد المنعم محمد - سوهاج
٤٦. سالم سليمان أسعيد سالم - شمال سيناء
٤٧. علي مرعي محمود علي - شمال سيناء
٤٨. عمر محمد فهيم محمد - قنا
٤٩. أيمن محمد إبراهيم أحمد - قنا
٥٠. أبو العال سيد أبو العال أحمد - قنا
٥١. إبراهيم شعبان على الدميري عبد الله - كفر الشيخ.