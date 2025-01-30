منحت وزارة الأوقاف، المرشحين الذين تخلفوا عن الحضور في المواعيد المقررة لتقديم مسوغات التعاقد بوظيفة عامل مسجد مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام تبدأ من ٢/ ٢/ المقبل.

وناشدت الوزارة العمال الآتي أسماءهم بسرعة تقديم مسوغات التعاقد والمستندات الخاصة بهم بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت أسماءهم على النحو التالي:

١. محمود عبد المنعم يونس على - الشرقية

٢. الديب أحمد محمد خليل - سوهاج

٣. عبد الله يسرى عبد الله هاشم - الإسكندرية

٤. محمد محمود محمد حسام الدين أحمد - الإسماعيلية

٥. السيد سعد السيد حسين - الإسماعيلية

٦. محمود إبراهيم محمود محمدين - الأقصر

٧. محمد ربيع محمود عطيه خليل - البحيرة

٨. إسلام عبد الحميد عبد المنعم عبده خلف - البحيرة

٩. محمد رمضان عبد الحكم الصعيدي - البحيرة

١٠. محمد فايز عويس امام أحمد - الجيزة

١١. الشبراوي محمد الشبراوي أبو الفتوح - الدقهلية

١٢. مصطفى محمد فهيم الصيرفي - الدقهلية

١٣. عبوده خالد عبد النبي السعيد المتبولي - الدقهلية

١٤. أحمد محمد الشوادفي سعد - الشرقية

١٥. محمد جمال يوسف عمر - الشرقية

١٦. أحمد أحمد على على السيد - الشرقية

١٧. يوسف السيد محمد السيد خليل - الشرقية

١٨. أحمد فتح الله حسن على - الشرقية

١٩. محمد أحمد السيد أحمد دياب - الشرقية

٢٠. علاء عبد الهادي خطاب محمد خطاب - الشرقية

٢١. عبد الرحمن بهجت محمد حسن - الشرقية

٢٢. السيد محمد عبد المنعم هاشم كركر - الشرقية

٢٣. محمد عبد العزيز أحمد خضر - الغربية

٢٤. محمود ذكي سعد تمبك - الغربية

٢٥. محمود نادر السيد شلبي - الغربية

٢٦. مصطفى محمود محمد أبو الهوي - الغربية

٢٧. موسى حامد سعد موسى - الغربية

٢٨. محمد شحاتة محمود علي - الفيوم

٢٩. محمد شحات سعد عبد المنعم خضر - القليوبية

٣٠. خليل عبد الكريم خليل محمد - القليوبية

٣١. أحمد سعيد فايز إبراهيم هير - المنوفية

٣٢. متولي محمد متولي بيومي علام - المنوفية

٣٣. أحمد محمود عبد المقصود صبرة - المنوفية

٣٤. عبد القادر عبد الحميد صالح عوض - المنيا

٣٥. صابر جمعه قط شكر - المنيا

٣٦. محمد محمود عبد القادر محمود - المنيا

٣٧. أحمد صابر عبد الستار عبد الوهاب - المنيا

٣٨. أحمد مصطفى عرفان عبد الفتاح - المنيا

٣٩. أحمد ناجي عبد الحكيم عبد الحي - المنيا

٤٠. محمد علي قبيصي علي - الوادي الجديد

٤١. إبراهيم ربيع إبراهيم عبد الجواد - بني سويف

٤٢. محمود حسين حسن صالح - بني سويف

٤٣. محمد السيد محمد درغام - دمياط

٤٤. محمد مصطفى محفوظ عبد المحسن - سوهاج

٤٥. أحمد السيد عبد المنعم محمد - سوهاج

٤٦. سالم سليمان أسعيد سالم - شمال سيناء

٤٧. علي مرعي محمود علي - شمال سيناء

٤٨. عمر محمد فهيم محمد - قنا

٤٩. أيمن محمد إبراهيم أحمد - قنا

٥٠. أبو العال سيد أبو العال أحمد - قنا

٥١. إبراهيم شعبان على الدميري عبد الله - كفر الشيخ.