 ترامب: أبلغت بـالحادث المروع في مطار ريجان ورحم الله أرواحهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: أبلغت بـالحادث المروع في مطار ريجان ورحم الله أرواحهم

د ب أ
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 6:46 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 6:46 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أحيط علما بـ"الحادث المروع" الذي وقع في مطار رونالد ريجان الوطني في العاصمة واشنطن، مضيفا: "رحم الله أرواحهم"، في إشارة لسقوط ضحايا جراء اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار.


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