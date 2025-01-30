ترامب: أبلغت بـالحادث المروع في مطار ريجان ورحم الله أرواحهم

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أحيط علما بـ"الحادث المروع" الذي وقع في مطار رونالد ريجان الوطني في العاصمة واشنطن، مضيفا: "رحم الله أرواحهم"، في إشارة لسقوط ضحايا جراء اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار.