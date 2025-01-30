 مدبولي: الشركات المصرية تنفذ العديد من المشروعات في العراق بكفاءة عالية - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 1:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مدبولي: الشركات المصرية تنفذ العديد من المشروعات في العراق بكفاءة عالية

هديل هلال
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 1:40 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 1:40 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات الموسعة مع نظيره العراقي، تناولت مجالات التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، مساء الخميس، أن الشركات المصرية لديها خبرات كبيرة وقادرة على تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت، وبأفضل تكلفة وأعلى جودة.

واستشهد بدور الشركات المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، في إطار المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة، وعلى رأسها مشروعات: البنية الأساسية، والنقل، والتشييد والتعمير، والإسكان، والزراعة.

وأشار إلى أن الشركات المصرية تنفذ العديد من المشروعات في العراق بكفاءة عالية، مؤكدًا أنها قادرة على تلبية متطلبات العراق في العديد من المشروعات المستقبلية.

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